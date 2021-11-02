Netflix resmen oyun sektörüne girdi

Dizi ve film izleme platformu Netflix, resmen oyun sektörüne giriş yaptı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre; bugünden itibaren, dünyanın her yerindeki Netflix üyeleri şu beş mobil oyunu Android cihazlarda oynayabilecekler:

*Stranger Things 1984 (BonusXP)

*Stranger Things 3: The Game (BonusXP)

*Shooting Hoops (Frosty Pop)

*Card Blast (Amuzo & Rogue Games)

*Teeter Up (Frosty Pop)

Netflix Games ile mobil eğlence deneyimi sunacaklarını söyleyen Oyun Geliştirmeden Sorumluı Başkan Yardımcısı Mike Verdu, “Tüm üyelerimize hitap edecek bir oyun arşivi oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Netflix üyelerinin erişebileceği Netflix Games’te reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar olmayacak. Netflix oyunlarına şu anda Android cihazlardan erişilebilecek.

İşte Netflix Games'e dair diğer detaylar:

Log.com.tr'de yer alan bilgiye göre, oyunlar çevrimdışı da oynanabilecek ve çocuk hesaplarında bulunmayacak. Sürecin ileride iOS tarafına da geleceği aktarılıyor ancak henüz bu konuda net bir tarih verilmiyor. Oyunları her ile her türlü oyuncuya hitap ediyoruz diyen şirket, süreci Android telefonlar yanında tabletler için de sunuyor.

Firmanın açıklamasında ayrıca, "Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda mobil oyun deneyimimizi iyileştirmeye devam etmeyi ve sunduğumuz eğlencelere yenilerini eklemeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.