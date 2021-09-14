Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının tanığı uçak kazasında öldü

İsrail'in Hayfa kentinden hareketle Yunanistan'ın Sisam Adası'na gelen "Cessna 182" tipi özel uçak, Potokaki Pithagoriou yakınlarında denize düştü.

Yunan Sahil Güvenlik Birimi'ne bağlı dalgıçların çalışmaları sonucu uçaktaki iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin İsrail İletişim Bakanlığı'nın eski üst düzey çalışanı 69 yaşındaki Haim Geron ile aynı yaştaki eşi Esther Geron oldukları aktarıldı. Uçakta başka kimsenin bulunmadığı açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Geron ailesinin naaşlarının ülkeye getirilmesi için harekete geçildiğini bildirdi.

Yetkililer, Yunanistan Hava Kazalarını Araştırma ve Havacılık Kurumu'nun kazanın nedenini araştırdığını kaydetti.

Kaza ile ilgili Yunan yargı makamları da soruşturma başlatırken Haim Geron'un eski Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı açılan yolsuzluk davasının tanıklarından biri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Neyanyahu hakkında açılan davalardan biri de başbakanlığı sırasında varlıklı iş insanlarından pahalı hediyeler kabul etmesi.