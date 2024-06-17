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Netanyahu “Savaş Kabinesi”ni feshetti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Savaş Kabinesi"ni feshettiği duyuruldu.

İsrailli bir yetkilinin bugün yaptığı açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesini feshetti.

Yetkili, merkezci eski General Benny Gantz'ın hükümetten ayrılmasının ardından beklenen bir hamleyle Netanyahu'nun altı üyeli savaş kabinesini feshettiğini duyurdu.

Netanyahu, aşırı sağcı koalisyonunun milliyetçi-dindar ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş kabinesine dahil olma talepleriyle karşı karşıya kalmıştı.

Bu hamlenin ABD de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarıyla arasındaki gerginliği artırması bekleniyordu.

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