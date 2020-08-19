Netanyahu: Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşmenin ardından yeni anlaşmaların sinyalini verdi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Filistin'in Arap ülkeleri ile barışa ilişkin vetosunu kırdı." ifadesini kullandı.

BAE vatandaşı iş insanlarının İsrail'e çok fazla yatırım yapmayı istediğini ileri süren Netanyahu, şunları kaydetti:

"MUAZZAM BİR BARIŞ"

"Bu, İsrail için büyük müjdeleri beraberinde getiren tarihi bir anlaşmadır. Barış karşılığında barış yaptık, meyve verecek muazzam bir barış karşılığında barış yaptık."

"BAŞKA ARAP ÜLKELERİ DE BİZİMLE ANLAŞACAK"

İsrail'in Arap dünyasıyla barış sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek şu ki, Arap dünyasıyla barışı sağlamaya kararlıyız ve Filistinlilerin diğer Arap ülkeleriyle barışın ilerlemesi konusundaki vetosunu iptal ettik. Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşme anlaşması yapacak."