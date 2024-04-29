Sosyal medya fenomenine canlı yayında kamyon çarptı!
Sosyal medyada 'enerji içeceği' videolarıyla tanınan Neşet Turan ve 2 arkadaşı Kayseri'den İstanbul'a yürürken, fenomen isme canlı yayında kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan Turan öldü mü?
TikTok fenomeni olan Neşet Turan, sosyal medyada paylaştığı enerji içeceği videolarıyla biliniyor. Turan, 8 gün önce 2 arkadaşı ile Kayseri'den İstanbul'a doğru yürüyerek yola çıkmıştı. 2 arkadaşı ile birlikte güzergah boyunca ilerlerken dün saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtıkları sırada Turan’a kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan Turan, hastaneye kaldırıldı. Peki Neşet Turan'a ne oldu, öldü mü?
Neşet Turan'a ne oldu, öldü mü?
'Yürüyen Adam' lakabıyla ve çektiği enerji içeceği videolarıyla tanınan 36 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşet Turan Kayseri’den İstanbul’a yürüyerek gitmek üzere sekiz gün önce iki arkadaşıyla birlikte yola çıktı.
Arkadaşlarıyla İstanbul’a doğru yürüyen Turan’a dün 20.30 sıralarında Aksaray Sapmaz köyü civarında kamyon çarptı.
Turan kamyon çarptığı sırada canlı yayındaydı.