Sosyal medya fenomenine canlı yayında kamyon çarptı!

Neşet Turan'a ne oldu, öldü mü?

'Yürüyen Adam' lakabıyla ve çektiği enerji içeceği videolarıyla tanınan 36 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşet Turan Kayseri’den İstanbul’a yürüyerek gitmek üzere sekiz gün önce iki arkadaşıyla birlikte yola çıktı.