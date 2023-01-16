Nepal'de son 30 yılın en ölümcül uçak kazası! 68 kişi öldü!

Nepal'de on 30 yılın en ölümcül uçak kazası meydana geldi. Kazada, 68 kişi hayatını kaybetti, ulaşılamayan 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, 72 kişiyi taşıyan çift motorlu ATR 72 tipi uçağın kara kutusunun ve kokpit ses kayıt cihazının bulunduğunu açıkladı.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan 10.33 sıralarında 4’ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştü.

Kazada 68 kişi hayatını kaybetti. Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa’dan 1’er yolcunun bulunduğu aktarıldı.

Ulusal yas ilan edildi

Nepal'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, ülke genelinde ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Başbakan Dahal yaptığı açıklamada, herkesin bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Nepal Havayollarını hava sahasına sokmuyor

Everest de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 14 dağından sekizine ev sahipliği yapan Nepal’de, 2000 yılından bu yana yaklaşık 350 kişi uçak veya helikopter kazalarında öldü.

2018'de, Bangladeş’in başkenti Dakka’dan Katmandu’ya giden bir uçak iniş sırasında düşmüş, uçaktaki 71 kişiden 51'i ölmüştü.

Avrupa Birliği (AB), güvenlik endişelerini öne sürerek 2013'ten bu yana Nepal Havayollarını hava sahasına sokmuyor.