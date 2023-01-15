Nepal'de feci kaza: 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Asya ülkesi Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde, 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düştüğü bildirildi. Devlet medyasında yer alan haberlerde, uçaktan bazı cansız bedenlerin çıkarıldığı aktarıldı.
Nepal'in Pokhara kenti yakınlarında 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan Yeti Airlines'a ait yolcu uçağı düştü. 10'u yabancı uyruklu toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının, Katmandu-Pokhara seferini yaptığı sırada düştüğü kaydedildi.
Katmandu Post gazetesinin haberine göre, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü.
Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıdığını belirtti.
Bartaula, yolcular arasında 10 yabancı uyruklu kişi ile 2 bebeğin de bulunduğu bilgisini paylaştı.
Başbakan Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.
Devlet televizyonun yayınladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanların çıkması yer aldı.
Ölü sayısı artıyor
Devlet medyasında yer alan haberlerde, uçaktan bazı cansız bedenlerin çıkarıldığı aktarıldı.
İlk resmi açıklama ise Nepal ordusundan geldi. Ordu sözcüsü en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu.
Bu açıklamadan kısa süre sonra 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
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