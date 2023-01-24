Nepal'de 5,9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü

Bajura baş yöneticisi Puskar Khadka, akşam saatlerinde ilçede 5,9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

Khadka, depremde ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, birkaç kişinin de yaralandığını kaydetti.

Başkent Katmandu'nun 400 kilometre kuzeybatısındaki ilçeye acil yardım ve polis ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Khadka, depremde bazı ahır ve çiftliklerin ise toprak altında kaldığını belirtti.

Khadka, ilçeye bağlı bazı köylerden henüz bilgi alınamadığa ve depremin etkisinin net bilinmediğine işaret etti.

Dünyanın en yüksek dağlarına ev sahipliği yapan bölgede sık aralıklarla depremler meydana geliyor.