Nelsson'a Premier Lig'den talip!

Sevilla, Galatasaray'ın kapısında. Monchi, Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katmıştı. Şimdi de Victor Nelsson'u kadrosunda görmek için fırsat kolluyor.

İspanyol basını, 15 milyon euro'luk tekliften bahsederken Nelsson için bir talip daha çıktı. Saiss'in ayrılışından sonra stoper bölgesini bir türlü dolduramayan Wolves, Nelsson'u istiyor. Bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıkan 24 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.