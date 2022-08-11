Nelsson'a Premier Lig'den de talip çıktı!

İspanya'dan Sevilla ve Portekiz'den Porto'nun kadrosuna katmak istediği Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Nelsson'a bir talip de Premier Lig'den çıktı.

Galatasaray'dan ayrılık isteğini yönetime ileten Nelsson'un sarı kırmızılılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sevilla'nın teklifinin Galatasaray'ın beklentilerini karşılamadığı öğrenilirken Everton'un daha ciddi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Nelsson performansı ile göz doldurmuştu. Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 48 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.