Nejat Uygur ölümünün 8. yılında anılıyor

Ömrünü tiyatroya adamış, Türk tiyatrosunun efsane ismi Nejat Uygur ölümünün 8. yılında yıldönümünde anılıyor...



Nejat Uygur ne zaman öldü?

Nejat Uygur ölüm yıldönümünde unutulmadı. Geleneksel Türk temaşa sanatında kendine özgü bir tavır geliştirerek, rol aldığı oyunlarda çocuksu tiplemeleriyle söze dayanan oyunculuğuyla ve hafif komedileriyle unutulmaz isimler arasına giren Nejat Uygur, vefatının 8. yılında anılıyor.

İsmail Dümbüllü keşfetti

Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur, 10 Ağustos 1927 tarihinde Kilis'te subay bir baba ve öğretmen bir annenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz ilkokul yıllarında tiyatroya ilgi duyan sanatçıdaki yeteneği ilk olarak geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi olarak bilinen İsmail Dümbüllü keşfetti. 1938 yılında tiyatroya adım atan Uygur, ilk eğitimini ailesinin tayinleri sebebiyle Anadolu'nun çeşitli okullarında aldı.

Güzel Sanatlar'da heykel okudu

Usta sanatçı, Çanakkale, İstanbul Sarıyer ve Manisa'da ortaöğretimi tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nin Heykel Bölümü'ne girmiş, fakat bitirmeden okuldan ayrılmıştır. Uzun yıllar oyunculuğuyla Türk izleyicisinin beğenisini kazanmayı başaran Uygur, Sarıyer Halkevi'nin tiyatro bölümündeki Avni Dilligil Tiyatrosu'nda da kısa bir süre amatör olarak oyunculuk yaptı.

Süheyl ve Behzat Uygur'un babası

Tiyatroya profesyonel anlamda 1949 yılında "Nejat Uygur Tiyatrosu" ile başlayan Uygur, kendisi gibi tiyatrocu olan Necla Uygur ile 1952 yılında evlendi. Sanatçının Ahmet, Kemal, Behzat, ikiz kardeşler Süheyl ve Süha olmak üzere 5 çocuğu dünyaya geldi.

Oğullarından Süheyl ve Behzat Uygur babalarının yolundan giderek tiyatro sanatçısı oldu. Süha Uygur ise halen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

Hayatı boyunca 50'den fazla ödül aldı

Uygur, başta Altın Kelebek TV Yıldızları Yarışması kapsamındaki "Tiyatroya Destek Yılı Özel Ödülü", Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülü kapsamında "En İyi Tiyatrocu", 22. Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri'nde "Belkıs Dilligil Onur Ödülü" olmak üzere 50'yi aşkın ödülün sahibi oldu.

Uygur, 2007 senesinde beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sebebiyle kısmi felç geçirdi. 18 Kasım 2013'te solunum yetmezliği sebebiyle, 86 yaşında vefat eden Nejat Uygur Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İşte Nejat Uygur'un ölümünden sonrasını anlattığı son şiiri

Biliyorum caminin avlusunda toplanan kalabalık bana değil

Gelen ünlüleri görmek için

'Aa, o da burda, şu da burda!' deyip

Beni musalla taşında unutanları görüyorum

Hayatımda ilk defa katıla katıla gülüyorum

Çünkü, kırkım dolmadan unutulacağımı biliyorum.

Yaşlı bir selvi ağacının gölgesinde oturup

Yılların yorgunluğunu çıkarıyorum

Birden önümden sırasıyla Nisa'lar, Tolga'lar, Sadri'ler

Daha birçok sanatçılar geçiyor.

Selam veriyorum, hiçbiri görmüyor.

Sesleniyorum: 'Anne, ben buradayım. Baba, ben buradayım.'

Sesleniyorum ama kimse duymuyor.

Eşime sesleniyorum: 'Nerde benim yamalı elbiselerim, boyalarım?'

Çocuklarım burada beni niye yalnız bıraktınız?

Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum.

Günahımla sevabımla Allah'a sığınıyorum.