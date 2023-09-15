Nejat İşler hastaneye kaldırıldı!

2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle ölümle burun buruna gelen ve 95 gün yoğun bakımda kalan Nejat İşler'in hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti

Sabah'ın haberine göre, alkol yüzünden defalarca hastanelik olan 51 yaşındaki oyuncu yine aynı sorundan hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncunun Nişantaşı'ndaki bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu, hakkında çıkan haberleri yalanlayarak, "İşimdeyim, gücümdeyim" diye konuştu.