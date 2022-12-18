Türk bilim insanları nefesten hastalık tespiti yapan "akıllı cihaz" üretecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü (TÜYZE) Başkanı Prof. Dr. Songül Varlı, AA muhabirine, yapay zeka teknolojisinin büyük bir hızla tıp alanında kullanıldığını söyledi.

Verilerin depolanması ve analizi esasına dayanan yapay zekanın, robotik cerrahiden, test ve görüntüleme sonuçlarının değerlendirilerek tanı konulmasına kadar birçok alanda hekimin önemli yardımcılarından biri olmaya başladığını anlatan Varlı, bu teknolojiyle birlikte zamandan tasarruf sağlanırken bilginin teyit edilebildiğini kaydetti.

Varlı, son yıllarda sağlık stratejilerinde yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine ağırlık verildiğini, birçok AR-GE çalışmasının yapıldığını dile getirdi.

Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü olarak, tanı sistemlerinden cihaz üretimine kadar birçok farklı proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Varlı, Türkiye'nin dünya ile eş zamanlı olarak bilimsel çalışmaların içinde yer aldığını vurguladı.

"Kişilerin beslenme alışkanlıklarına ilişkin çıkarımlar da yapılabilecek"

Prof. Dr. Varlı, TÜYZE bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Aktan tarafından yönetilen "Robotik ve Yapay Zeka Laboratuvarı"nda önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Bunlara ilişkin, "İnsan nefesindeki bileşenlerden hastalık tespiti yapabilen akıllı analiz cihazı üretimine ilişkin çalışmalarımız sürüyor." bilgisini veren Varlı, çalışmaların yaklaşık 6 ay önce başladığını anlattı.

Varlı, şunları kaydetti:

"Proje ile insan nefesinde bulunan hidrojen, oksijen, karbondioksit, karbonmonoksit, ozon, metan, etanol, azot, keton, amonyak ve bütan gazlarının dağılımını, nefes sıcaklığını ve nem değerlerini ölçerek, çeşitli hastalıkların teşhisinde hekimlere destek olabilecek bir analiz cihazını geliştiriyoruz. Bu ürün sayesinde, keton ve amonyak ölçümü ile kişilerin beslenme alışkanlıklarına ilişkin çıkarımlar da yapılabilecek."

Cihazın ölçümlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Varlı, "Sonrasında İstanbul merkezli çeşitli hastanelerde veri toplama ve etiketleme aşamasına geçilecek." dedi.