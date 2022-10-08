Nefes kesen maçta kazanan Pınar Karşıyaka!

İlk çeyreği 25-16 önde bitiren Galatasaray, maçın 2. devresinde toparlanan Karşıyaka'ya karşı devreye 42-40 önde girmeyi başardı. 3. çeyrekte de çekişmeli mücadele devam ederken maçın son bölümüne İzmir ekibi 57-55 önde girdi. Son periyodun bitimine yalnızca saniyeler kala Karşıyaka'da sahneye çıkan Sarı-Kırmızılılar'ın eski oyuncusu Errick McCollum üç sayılık isabeti ile maçtaki dengeyi bozdu ve takımına galibiyeti getirmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Nef ligdeki 2. maçını da kaybederken, Pınar Karşıyaka ise 2. galibiyetini elde etti.

Galibiyetin mimarı

Son saniyede kaydettiği 3 sayılık isabetin dışında 15 sayılık performans gösteren Errick McCollum, galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Galatasaray Nef'te ise Dylan Ennis'in 18 sayılık çabası takımı için yeterli olmadı.

Futbolcular yakından takip etti

Galatasaray Futbol Takımı da, Galatasaray Nef - Pınar Karşıyaka basketbol karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip edenler arasındaydı. Futbolcular, basketbol karşılaşması başlamadan önce tek tek salona geldiler. Sinan Erdem'e gelen isimler arasında Fernando Muslera, Sacha Boey, Dubois, Rashica, Juan Mata, Torreira, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Demir ve Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk da tribündeki yerini aldı

Futbolcuların yanı sıra Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da salonda takımı destekledi.