Nedim Şener: "FETÖ elebaşının ölüm haberini alabiliriz"

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde birkaç gündür anormal bir hareketlilik yaşanıyor.

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in sosyal medya paylaşımları ile başlayan "öldü" iddiaları kamuoyunda merak konusu oldu.

Gazeteci Nedim Şener, dün akşam katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberinin daha fazla saklanamayacağını belirten Şener, "Bu haberi 1-2 gün içinde mutlaka verecekler çünkü bu belirsizlikle yaşayamazlar ve ABD topraklarında bir ölüyü saklayamazlar." dedi.

Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırılma nedenini de anlatan Şener, örgütün yeni liderine ilişkin ise şu şekilde konuştu:

"Kaçırma hadisesinde, güvenli bir yere götürmelerinin nedeni o ölüm sonrası Barbaros Kocakurt'un yöneticisi dedirtmek için zaten. Yoksa çiftlikte kalsaydı herkese açık, herkesin girip çıkabildiği, herkesin huzurunda görünürdü. Çok kilit bir kadro tarafından asude bir yere götürüldü ki orada 'örgütün lideri bundan sonra budur, herkes buna biat edecek' dedirtmek amacıyla başka bir plan yok burada."