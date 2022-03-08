Necati Şaşmaz'ın serveti dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın serveti dudak uçuklattı. Ünlü oyuncunun mal varlığı say say bitmiyor.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde İbo Show'a katıldı.
1 12
Ünlü oyuncu, hayranlarının uzun süredir beklediği müjdeyi İbo Show'da verdi.
2 12
Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu açıkladı.
3 12
Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.
4 12