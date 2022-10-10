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Nebati'den işsizlik rakamı açıklaması: Pozitif yönde ayrışıyoruz

Bakan Nebati işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışıyla dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışıyoruz" dedi.

TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı.

İşsizlik oranının 4 yıl sonra yeniden tek haneli seviyelere düşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den açıklama geldi.

Bakan Nebati işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışıyla dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışıyoruz" dedi.

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