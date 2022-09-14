Bakan Çavuşoğlu'ndan sert cevap!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz" sözlerine tepki göstererek, "Ne zaman nereye gideceğimize biz karar veririz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun diplomasi muhabirleriyle yaptığı sohbet toplantısında yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine Türkiye'yi temsilen ben katılacağım."

İsrail'e büyükelçi atanması hususunda kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak.

"Türkiye'nin gözde ülke olması Yunanistan'ı çıldırtıyor. Ne zaman nereye gideceğimize biz karar veririz. BM toplantısında Yunanistan ile temas planı yok.”