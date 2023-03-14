Ne PSG ne Barca! Messi'nin yeni adresi belli oldu

PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Messi'yle sözleşme yenileme görüşmelerine başladıklarını doğrulayarak "Şu anda Lionel Messi ile sözleşmesini uzatmak için görüşüyoruz. Onu bu projede tutmak istiyorum, bunu saklayamam. Şu anda bu hedefte konuşuyoruz ve onu yanımızda tutmaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Eski kulübü Barcelona da 35 yaşındaki yıldıza açık kapı bırakmış ve Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi, "Burası onun evi ve Barça'nın kapıları ona her zaman açık. Leo bunu biliyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Gelecekte ne yapacağı tamamen ona bağlı. Burası onun evi ve bunda şüphe yok. Tarihin en iyi futbolcusuna burada her zaman yer var" diye konuşmuştu.

Premier Lig'de dengeleri değiştirir

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arjantinli yıldız, Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek bir karar verdi.

İngiliz basınının duyurduğu habere göre Lionel Messi, PSG'deki Şampiyonlar Ligi başarısızlığı üzerine fikir değiştirdi ve yeni seçeneklerini düşünmeye başladı.

Manchester City ile hala Şampiyonlar Ligi kazanamayan Pep Guardiola, eski oyuncusunu takımında görmeyi çok istediği ve büyük transfer için ilk teması kurduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk isteyen City yönetimi, Lionel Messi ile ciddi anlamda ilgileniyor. Bu ilginin Guardiola'nın da onayından geçtiği kaydedildi.

Premier Lig'de Arsenal'ın arkasında ikinci sırada bulunan Maviler, hem Avrupa'da hem de ligde başarısız olunması ihtimaline karşı Arjantinli futbolcuyu B planı olarak görüyor.

Messi sıcak bakıyor

Lionel Messi ile birlikte Pep Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi sıkıntısını da aşacağını düşünen yönetim, oyuncunun maaşı konusunda sıkı pazarlıklar yapıyor.

Arjantinli yıldızın da Manchester City'ye sıcak baktığı ve Guardiola ile yeniden çalışmak istediği ifade edildi.