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NBA'deki 'Türk Derbisi'ni kazanan Alperen Şengün!

NBA'de milli oyuncular Alperen Şengün ile Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı 132-123 mağlup etmeyi başardı.

NBA'de Alperen Şengün'ün forma giydiği Rockets, Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ı konuk etti. Rockets, 108-108 ve 117-117'lük skorlarla iki kez uzatmaya giden mücadeleyi 132-123 kazandı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 27 sayı, 7 asistle oynayan Jalen Green ve 24 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Kevin Porter öne çıktı. Alperen de 8 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

76ers'ta Joel Embiid'in 39 sayı, 7 ribaunt ve Tobias Harris'in 27 sayı, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sakatlığı nedeniyle 14 maç sonra formasına kavuşan 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 21 sayı ve 7 asist üretti. Furkan ise 3 sayı kaydetti.

Lider Celtics, Raptors deplasmanında kazandı

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, Toronto Raptors'ı 116-110 yenerek 25. karşılaşmasında 20. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, Jaylen Brown 22 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Marcus Smart 18 sayı, 7 asist üretti.

Ev sahibi Raptors'ta ise Pascal Siakam 29 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Scottie Barnes 21 sayı, 7 ribaunt ve Gary Trent 20 sayıyla oynadı.

Oynanan 8 karşılaşmanın sonucu şu şekilde:

Orlando Magic 102 - 109 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 117 - 119 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 114 - 121 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 110 - 116 Boston Celtics

Houston Rockets 132 - 123 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 101 - 93 Miami Heat

Dallas Mavericks 130 - 111 Phoenix Suns

Golden State Warriors 104 - 112 Indiana Pacers

 

 

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