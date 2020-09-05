AjansHaber.com.tr Spor NBA'de yılın altıncı adamı

NBA'de 'yılın altıncı adamı' Montrezl Harrell

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers forması giyen Montrezl Harrell, "yılın altıncı adamı" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 63 maçta 18,6 sayı, 7,1 ribaunt ve 1,7 asist ortalamasıyla oynayan 26 yaşındaki ABD'li basketbolcu Montrezl Harrell, yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü kazandı.

Oylamada, Oklahoma City Thunder'da oynayan Dennis Schröder ikinci, Harrell'ın takım arkadaşı olan ve geçen iki sezonda bu ödülü kazanan Lou Williams ise üçüncü sırada yer aldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Lazio'dan Vedat açıklaması
Lionel Messi fikir değiştirdi
Bilim Kurulu'nun seyirci kararı
Bici bici satmaya başladı
İşte yeni adresi
Gençlerbirliği'ne genç golcü
Taraftar isyan etti