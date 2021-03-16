NBA'de gecenin toplu sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 8 maçla devam edildi. Üst üste 3'üncü "triple double"ını yapan Antetokounmpo'nun forma giydiği Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı deplasmanda 133-122 yenerek son 10 mücadelesinde 9. galibiyetini aldı.

GİANNİS ANTETOKOUNMPO MAÇA DAMGASINI VURDU

Son 2 yıldır normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asist, 3 top çalmayla Bucks'ı galibiyete taşıdı. 26 yaşındaki Yunan basketbolcu, kulüp tarihinde peş peşe 3 "triple double"a imza atan ilk oyuncu oldu.

Kariyerinde 7. kez 30 veya üstü sayı atarak "triple double" yapan Giannis, Kerim Abdülcabbar'a ait kulüp rekorunu da kırdı.

Bucks'ta Brook Lopez 22 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, Khris Middleton da 23 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Wizards'ta ise Bradley Beal 37 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Russell Westbrook 23 sayı, 17 asist, 5 ribaunt ve Rui Hachimura 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.

KALİFORNİYA DERBİSİNİ LAKERS KAZANDI

Kaliforniya eyaleti takımları arasındaki mücadelede Los Angeles Lakers, konuk olduğu Golden State Warriors'ı 128-97 mağlup etti.

Lakers'ta Montrezl Harrell 27 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, LeBron James 22 sayı, 11 asist, 10 ribaunt ve Talen Horton-Tucker 18 sayı, 10 asistle oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 27, Andrew Wiggins 15 ve Jordan Poole 14 sayı kaydetti.

Maçta 2 asist yapan Curry, 4855 asistle Guy Rodgers'ın elinde tuttuğu kulüp rekorunu kırdı.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 122-133

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 122-116

Brooklyn Nets-New York Knicks: 117-112

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 99-109

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 99-109

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 121-106

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 122-99

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 97-128