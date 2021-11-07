NBA'de Furkan Korkmaz 25 sayıyla maça damga vurdu

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesini ilgilendiren mücadelede Bulls'u yenen 76ers, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 15 ribaunt ve Furkan Korkmaz 25 sayı, 6 ribauntla öne çıktı. Yüzde 69,2 saha içi isabetiyle oynayan Furkan, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

Ev sahibi Bulls'ta Zach LaVine'in 32 sayı, 9 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.