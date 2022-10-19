NBA sezonu başladı! Son şampiyon ilk maçı kazandı

NBA 2022-23 sezonu dün gece oynanan iki karşılaşmayla başladı. Golden State Warriors'ın teknik heyeti ve oyuncuları, NBA'deki gelenek kapsamında şampiyonluk yüzüklerini aldı.

Kaliforniya derbisinde Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry 33 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle maçı tamamlarken, Andrew Wiggins 20 sayıyla takımına katkı sağladı.

LeBron James'in 31 sayı, 14 ribaunt ile tamamladığı maçta, Russell Westbrook 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis ise 27 sayı üretti.

Celtics de galibiyetle başladı

Geçen sezonun finalisti Boston Celtics, Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers'ı 126-117 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekipte, 35 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle oynayan Jayson Tatum ile 35 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik katkı sağlayan Jaylen Brown, Celtics galibiyetinin baş mimarları oldu.

Konuk takımda ise James Harden 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle maçı noktalarken, Joel Embiid 26 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle ilk haftayı tamamladı.