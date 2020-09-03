NBA play-off'larında Houston Rockets yarı finale çıktı

NBA'e 2 maçla devam edildi. Houston Rockets, Batı Konferansı ilk tur eşleşmesinin 7. karşılaşmasında Oklahoma City Thunder'ı 104-102 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu.

Rockets'ta Robert Covington 21 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaparken, Eric Gordon 21 sayı, 3 ribaunt, Russell Westbrook 20 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Thunder'da Luguentz Dort'un 30 sayı, 4 ribaunt ve Chris Paul'un 19 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

MİAMİ HEAT YARI FİNALDE 2-0 ÖNE GEÇTİ

Miami Heat, Doğu Konferansı play-off yarı final ikinci karşılaşmasında Milwaukee Bucks'ı 116-114 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Heat'te 23 sayıyla Goran Dragic ve 17 sayıyla Tyler Herro galibiyette önemli rol oynadı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 14 ribaunt ve Khris Middleton 23 sayı, 6 ribauntluk katkıları galibiyet için yeterli olmadı.