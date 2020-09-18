AjansHaber.com.tr Spor Heat 2-0 öne geçti

NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında 2-0 önde

NBA'de Boston Celtics'i 106-101 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde 2-0 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı finalinin ikinci karşılaşmasında ilk çeyreği 31-28 önde kapatan Celtics, ilk yarıda farkı 13'e çıkardı. Üçünü ve dördüncü çeyrekte daha etkili olan Heat karşılaşmadan 106-101 galip ayrıldı.


Heat'te Goran Dragic 25 sayı ve Bam Adebayo 21 sayı, 4 asist, 10 ribaunt üretti.

Celtics cephesinde Kemba Walker'ın 23 sayı 7 ribaunt, Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın 21'er sayılık performansları galibiyete yetmedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Vedat'a dev rakam verildi
"Görevimin başındayım"
Göztepe 45 yıl sonra lider
Tisserand Fenerbahçe'de
Sörloth tercihini yaptı
Azerbaycan'da muhtemel 11'ler
BJK'de Souza krizi