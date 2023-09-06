Nazlı’nın gizemli ölümü araştırılıyor!

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi kız, evinde ölü bulundu.

Sakarya Üniversitesi'nde okuduğu öğrenilen Nazlı Ece Akil'den (20) haber alamayan arkadaşları, Serdivan ilçesindeki ikametine gitti. Kapının açılmaması üzerine camdan içeri giren arkadaşları, Akil'i yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Akil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Polis, üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.