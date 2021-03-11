Nazlı Ilıcak'ın kızından Buğra Kavuncu telefonu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube programında Aslı Ilıcak'ın kendisini arayıp, Kavuncu'yu programına konuk etmesini rica ettiğini belirtti.

FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak'ın kızının, FETÖ'cü olmakla suçlanan ve soruşturması devam eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile çalıştığı öğrenildi.

YouTube kanalında Kavuncu'nun İmamoğlu'na verdiği 'Pervin Buldan' tepkisi ile ilgili konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Buğra bey karıştırma ortalığı, yapacaksan başka çıkışlar yap. Sen şimdi en kolay yönden milliyetçilik damarından kaşıyorsun oradan." dedi.

İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın FETÖ'cülükle suçladığı Buğra Kavuncu'nun, Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak ile çalıştığı öğrenildi



🔹Cüneyt Özdemir, Aslı Ilıcak'ın kendisini arayıp, Kavuncu'yu programına konuk etmesini rica ettiğini belirtti.



📎https://t.co/VqWaJmcDHW pic.twitter.com/3vglsg7TSK — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 11, 2021

"'BİR GÜN BUĞRA KAVUNCU’YU YAYINA ÇIKARSAK' DİYORDU"

Kavuncu'nun başarılı olduğu yönünde duyumlar da aldığını ifade eden Özdemir, Aslı Ilıcak'ın kendisine açtığı bir telefondan bahsetti. Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hatta Aslı Ilıcak aradı. Sevgili Nazlı Ilıcak'ın kızı.. O da beraber çalışıyorlar, 'Bir gün Buğra Kavuncu'yu yayına çıkarsak' diyordu. Çıkartalım da böyle bir vesileyle çıkartmayalım. Pozitif şeylerle çıkartalım."

BABACAN'IN PARTİSİNDEYDİ

Öte yandan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak, Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin İstanbul İl Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine getirilmişti.