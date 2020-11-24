Nazlı Ilıcak'ın kızı DEVA Partisi yönetimine girdi
FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak DEVA Partisi'nin yönetimine girdi.
Teşkilatlanma çalışmalarını ve kongrelerini tüm hızıyla sürdüren DEVA Partisi'nin İstanbul yönetimi de belli oldu. 70 kişiden oluşan İl Yönetim Kurulu listesinde 30 yaş altı 16 genç yer alırken; 20 kadın bulunuyor. Listede bazı eski AK Partili yöneticilerin yanı sıra Abdülmelik Fırat'ın torunu Ömer Faruk Fırat, Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak da yer aldı.
İl Başkanı Ayan, Galatasaray Denetçisi
İstanbul Kurucu İl Başkanı olarak 14 Ağustos 2020 tarihinde Mehmet Gürol Ayan seçilmişti. Genel Merkez tarafından İstanbul il yönetimini kurmakla görevlendirilen Ayan ve beraberindeki kurucu heyet, il yönetimi üyelerini belirledi. DEVA Partisi'nin açıklamasında İstanbul yönetimiyle ilgili şöyle denildi:
Yönetimde başka kimler var?
"Yakın dönemde Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi olup hâlen Galatasaray Düşünce Derneği Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan M. Gürol Ayan evli ve iki çocuk babasıdır. Gürol Ayan başkanlığında kurulan İstanbul İl Yönetimi listesinde, Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Alperen, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları eski Teşkilat Başkanı Cengiz Sunar, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları eski Başkan Yardımcısı Muhammet Yasir Taflan, İYİ Parti İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Osman Erusta yer alıyor."
Abdülmelik Fırat'ın torunu ve Nazlı Ilıcak'ın kızı
Ayrıca listede 27 Mayıs Darbesi döneminde tutuklanan Milletvekili Abdülmelik Fırat’ın torunu Ömer Faruk Fırat, Nazlı Ilıcak’ın kızı Aslı Ilıcak, spor yazarı Erhan Telli, KAGİDER YK Üyesi Bahar Kayserilioğlu, İş insanı Tunç Nazikoğlu, TOBB Züccaciye Sektörü Meclis Üyesi ve ZÜCDER Genel Sekreteri Sibel Palacıoğlu, Dünya Kur’an okuma şampiyonu Selman Okumuş, TÜRMOB YK Üyesi Ertuğrul Erdem de dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
DEVA Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu listesi:
1. Mehmet Gürol Ayan
2. Cemaleddin Akyürekli
3. Rahile Bahar Kayserilioğlu
4. Emre Aykan
5. Hatice Büşra Görmüş
6. Nezih İlter Karaman
7. Tunç Nazikoğlu
8. Yavuz Polatoğlu
9. Melik Çağatay Şencan
10. Yılmaz Özdemir
11. Afra Teren Gürlüler
12. Beytullah Aksoy
13. Ertuğrul Erdem
14. Kenan Akdeniz
15. Şener Durak
16. Zerrin Baysal
17. Medine Ar
18. Cihan Doğan
19. Feramuz Erdin
20. Habibe Zorlu
21. Nihat Eren
22. Sanem Bora
23. Erhan Telli
24. Zerrin Ekşioğlu
25. Hayriye Aslı Ilıcak
26. Alp Kaan Çetin
27. Eser Güneysel
28. İhsan Alperen
29. Abdullah Kılınç
30. Selman Okumuş
31. Cengiz Sunar
32. Müge Nur Ünsal
33. Cihat Faruk Aydın
34. Mustafa Selçuk Çevik
35. Ömer Faruk Fırat
36. Dilde Refhan Karabulut
37. Elif Kırgıç
38. Osman Erusta
39. Muhammed Ulvi Suğhandağı
40. Muhammet Yasir Taflan
41. Hümeyra Seleş Aydın
42. Hüseyin Deniz
43. Ali Emre Karakeçili
44. Merve Ceylan
45. Sibel Palacıoğlu
46. Fatma Şen
47. Ayşe Tuğçe Yaşar
48. Fatih Akgün
49. Selçuk Baydar
50. Nuri Beğendik
İstanbul Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
1.Utku Altınkeser
2. Hakan Ulubey
3. Onur Avcı
4. Gökhan Akgök
5. Neriman Almila Erdöş
6. Ahmet Tuğran Han
7. Ömer Kaya
8. Kaya Pulat
9. Şeyh Müslüm Kayacan
10. Vural Alphan Alkan
11. Şenol Özdemir
12. Yiğit Pak
13. Harun Kızılaslan
14. Jale Bozat
15. Berat Nedim Şerefoğlu
16. Oğulcan Tanrıyer
17. Mehmet Fatih Sıraç
18. Hakkı Uğurcu
19. Mahmut Şasi
20. Selbin Dinçtürk Rossetti
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