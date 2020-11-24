Nazlı Ilıcak'ın kızı DEVA Partisi yönetimine girdi

Teşkilatlanma çalışmalarını ve kongrelerini tüm hızıyla sürdüren DEVA Partisi'nin İstanbul yönetimi de belli oldu. 70 kişiden oluşan İl Yönetim Kurulu listesinde 30 yaş altı 16 genç yer alırken; 20 kadın bulunuyor. Listede bazı eski AK Partili yöneticilerin yanı sıra Abdülmelik Fırat'ın torunu Ömer Faruk Fırat, Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak da yer aldı.

İl Başkanı Ayan, Galatasaray Denetçisi

İstanbul Kurucu İl Başkanı olarak 14 Ağustos 2020 tarihinde Mehmet Gürol Ayan seçilmişti. Genel Merkez tarafından İstanbul il yönetimini kurmakla görevlendirilen Ayan ve beraberindeki kurucu heyet, il yönetimi üyelerini belirledi. DEVA Partisi'nin açıklamasında İstanbul yönetimiyle ilgili şöyle denildi:

Yönetimde başka kimler var?

"Yakın dönemde Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi olup hâlen Galatasaray Düşünce Derneği Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan M. Gürol Ayan evli ve iki çocuk babasıdır. Gürol Ayan başkanlığında kurulan İstanbul İl Yönetimi listesinde, Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Alperen, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları eski Teşkilat Başkanı Cengiz Sunar, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları eski Başkan Yardımcısı Muhammet Yasir Taflan, İYİ Parti İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Osman Erusta yer alıyor."

Abdülmelik Fırat'ın torunu ve Nazlı Ilıcak'ın kızı

Ayrıca listede 27 Mayıs Darbesi döneminde tutuklanan Milletvekili Abdülmelik Fırat’ın torunu Ömer Faruk Fırat, Nazlı Ilıcak’ın kızı Aslı Ilıcak, spor yazarı Erhan Telli, KAGİDER YK Üyesi Bahar Kayserilioğlu, İş insanı Tunç Nazikoğlu, TOBB Züccaciye Sektörü Meclis Üyesi ve ZÜCDER Genel Sekreteri Sibel Palacıoğlu, Dünya Kur’an okuma şampiyonu Selman Okumuş, TÜRMOB YK Üyesi Ertuğrul Erdem de dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

DEVA Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu listesi:

1. Mehmet Gürol Ayan

2. Cemaleddin Akyürekli

3. Rahile Bahar Kayserilioğlu

4. Emre Aykan

5. Hatice Büşra Görmüş

6. Nezih İlter Karaman

7. Tunç Nazikoğlu

8. Yavuz Polatoğlu

9. Melik Çağatay Şencan

10. Yılmaz Özdemir

11. Afra Teren Gürlüler

12. Beytullah Aksoy

13. Ertuğrul Erdem

14. Kenan Akdeniz

15. Şener Durak

16. Zerrin Baysal

17. Medine Ar

18. Cihan Doğan

19. Feramuz Erdin

20. Habibe Zorlu

21. Nihat Eren

22. Sanem Bora

23. Erhan Telli

24. Zerrin Ekşioğlu

25. Hayriye Aslı Ilıcak

26. Alp Kaan Çetin

27. Eser Güneysel

28. İhsan Alperen

29. Abdullah Kılınç

30. Selman Okumuş

31. Cengiz Sunar

32. Müge Nur Ünsal

33. Cihat Faruk Aydın

34. Mustafa Selçuk Çevik

35. Ömer Faruk Fırat

36. Dilde Refhan Karabulut

37. Elif Kırgıç

38. Osman Erusta

39. Muhammed Ulvi Suğhandağı

40. Muhammet Yasir Taflan

41. Hümeyra Seleş Aydın

42. Hüseyin Deniz

43. Ali Emre Karakeçili

44. Merve Ceylan

45. Sibel Palacıoğlu

46. Fatma Şen

47. Ayşe Tuğçe Yaşar

48. Fatih Akgün

49. Selçuk Baydar

50. Nuri Beğendik

İstanbul Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

1.Utku Altınkeser

2. Hakan Ulubey

3. Onur Avcı

4. Gökhan Akgök

5. Neriman Almila Erdöş

6. Ahmet Tuğran Han

7. Ömer Kaya

8. Kaya Pulat

9. Şeyh Müslüm Kayacan

10. Vural Alphan Alkan

11. Şenol Özdemir

12. Yiğit Pak

13. Harun Kızılaslan

14. Jale Bozat

15. Berat Nedim Şerefoğlu

16. Oğulcan Tanrıyer

17. Mehmet Fatih Sıraç

18. Hakkı Uğurcu

19. Mahmut Şasi

20. Selbin Dinçtürk Rossetti