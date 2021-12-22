Nazım Hikmet’in bilinmeyen fotoğrafları Çekya’da ortaya çıktı
Nazım Hikmet’in Çekya’nın başkenti Prag’da 1956 yılında çekilmiş fotoğrafları, Prag Ulusal Tiyatro arşivlerinde ortaya çıktı.
Nazım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Çekya’nın başkenti Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında ve günlük yaşamında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Nazım Hikmet’in Enayi (Podivin), İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (Byl Filip Filpek nebo nebyl?), İnek (Krava) ve İstasyon (Stanice) gibi birçok oyunu Çekçeye çevrilerek dönemin Çekoslovakya’sındaki en önemli tiyatrolarda uzun yıllar sergilendi.
Ünlü şair ve yazarın Prag’da geçirdiği günlerde en çok ziyaret ettiği ve halen faaliyette olan Slavia Kafe'de (Kavarna Slavia) de bir fotoğrafı bulunuyor.
Prag’daki Ulusal Tiyatro’ya ait arşivlerde Nazım Hikmet’ın yazıp yönettiği tiyatro oyunlarından Podivin (Enayi) oyununun provaları ve gala gecesi sırasında çekilmiş fotoğraflar ile dönemin Çekoslovakya’sında sergilenen tüm oyunları ile ilgili çıkmış gazete haberleri, oyun kitapçıkları ve diğer bazı belgeler de yer alıyor.