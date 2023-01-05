NATO'dan Ukrayna'ya destek

Stoltenberg, ülkesi Norveç'te İşveren Konfederasyonunun toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Savaşların öngörülemez olduğunu ancak çoğunun müzakere masasında sonuçlandığını belirten Stoltenberg, bu savaşın da büyük ihtimalle bu şekilde biteceğini dile getirdi.

Stoltenberg, müzakere masasından önce Ukrayna'nın elinin güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ukraynalıların masada elde edebilecekleri muharebe sahasındaki güçlerine bağlı. Eğer Ukrayna'nın Avrupa'da bağımsız demokratik bir ülke olarak kalacağı müzakere edilmiş bir barış istiyorsak buna ulaşmanın en hızlı yolu Ukrayna'yı desteklemektir. Barışa giden yol da aslında silahlardan geçmektedir."

Savaşın sonucu ne olursa olsun, ne zaman biterse bitsin Avrupa'da güvenlik durumunun kalıcı şekilde değiştiğini ifade eden Stoltenberg, Rusya'nın farklı bir Avrupa istediğini, komşularını kontrol etmeyi amaçladığını söyledi.

Stoltenberg, "Savaş bitse bile Rusya ile ilişkilerimizdeki sorunlar sürecek." dedi.

Rusya'yı hafife almanın tehlikeli olacağının altını çizen Stoltenberg, Ukrayna'daki savaştan üç ders çıkardıklarını belirtti.