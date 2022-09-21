NATO'dan Rusya'ya tepki!

Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan ederken, Batı ülkelerini suçladı.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm askeri silahları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

Nükleer savaşı kazanamaz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in açıklamaları savaşın Rusya açısından yolunda gitmediğini gösteriyor. Çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz." dedi.

Nükleer silah kullanacağına inamıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum" açıklamasında bulundu.

İlk tepkiler

İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan, yaptığı açıklamada, "Açıkça bu ciddiye almamız gereken bir durum. Putin'in seferberlik ilanı tehlikeli bir tırmanış" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yaptığı açıklamada; "Ukrayna'nın bu savaşı kazandığı, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya'nın küresel bir parya haline geldiği gerçeğini hiçbir tehdit ve propaganda gizleyemez. Putin'in kısmi askeri seferberlik ve Ukrayna'nın bazı bölgelerinin yasadışı ilhakını destekleme duyurusu, işgalin başarısızlığını kabul ettiği anlamına geliyor" denildi.

Seferberlik kararı yanlış ve kötü bir gelişme

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise, "Rusya'nın kısmi askeri seferberlik kararı yanlış ve kötü bir gelişme. Bir sonraki adımda neler yapacağımız konusunda hükümet danışma halinde" ifadelerini kullandı.