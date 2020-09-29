NATO'da 6'ncı Türkiye-Yunanistan toplantısı 14.00'te
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye ve Yunanistan heyetleri 6'ncı kez NATO Karargahı'nda bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı bugün Türkiye saatiyle 14.00 itibarıyla başlayacak.
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