NATO Zirvesi'nde 2. gün: Erdoğan'ın temasları devam ediyor

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili temasları devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sánchez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la görüştü