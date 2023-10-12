NATO, 'Terörle Mücadele Özel Koordinatörü' atandı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreter Yardımcısı General Tom Goffus'u, Terörle Mücadele Özel Koordinatörü pozisyonuna atadığını bildirdi.

"NATO'nun teröre verdiği karşılığı etkili kılacak"

Stoltenberg konuyla ilgili açıklamasında, terörizmin İttifak'a doğrudan yönelen asimetrik tehditlerin başında gelmeye devam ettiğini belirtti.



Stoltenberg, "Tom Goffus, NATO'nun teröre verdiği karşılığın güçlü, etkili ve uyumlu olmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" olan Goffus, Ocak 2022'den beri NATO ortaklarının savunma imkanlarının güçlendirilmesi, İttifak topraklarının savunmasının hazırlanması ve krizlere karşılık verme konularında NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.

ABD Hava Kuvvetlerinde General rütbesine yükselen Goffus, NATO'daki görevinden önce ABD Senatosu ve Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu.