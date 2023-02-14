NATO, "Rusya'nın Ukrayna'ya yeni taarruzu başladı"

Stoltenberg, 14-15 Şubat'ta düzenlenecek NATO SA öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından bu yana neredeyse 1 yılın geride kaldığını hatırlatılan Stoltenberg, Rusya'nın yeni bir büyük taarruz başlatmasına ilişkin beklentisinin sorulması üzerine "Gerçek şu ki taarruzun halihazırda başladığını gördük. Çünkü şu anda gördüğümüz şey Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in binlerce askeri cepheye gönderdiği, büyük kayıpları göze aldığı ve Ukraynalılar üzerinde baskıyı artırdığı." dedi.

Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa hazırlandığına ilişkin bir gösterge göremiyoruz. Gördüğümüz şey Putin ve Rusya'nın Ukrayna'yı kontrol etme isteği." diye konuştu.

Ukrayna'ya savaş uçağı verme tartışmaları

Ukrayna'nın NATO ülkelerinden savaş uçağı talep etmesi hakkındaki görüşü sorulan Stoltenberg, savaş uçağı göndermenin çok uzun vadeli bir destek olacağını, kısa vadede Ukrayna'ya desteğin nasıl artırılacağına bakmak gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg, savaşın başından bu yana aşamalar halinde önce tanksavarlar, sonra topçu sistemleri, daha sonra hava savunması ve ağır silahlar gönderilmesine yoğunlaşıldığını hatırlatarak, NATO ülkelerinin savunma bakanlarının yarınki toplantıda uçak göndermeyi de ele almasını beklediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, önemli olanın Ukrayna ordusuna gönderilen silahların bakımı, yedek parçası, mühimmatının sürekliliği gibi konular olduğunu vurguladı.

Stoltenberg ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya silah gönderme hakkı bulunduğunu ifade etti ve savaşın başında söylediği "NATO bu çatışmanın parçası değildir." sözünü yineledi.