NATO, Polonya'ya gündemiyle toplandı!

Stoltenberg, Polonya'ya füze düşmesi sonrası NATO ülkelerinin büyükelçilerinin acil nitelikli toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, Polonya'da konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bunun sonucunu beklemek gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, dünkü olayın Rusya'nın Ukrayna'da birçok yere geniş bir füze saldırı dalgası başlatmasından sonra meydana geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunun kasıtlı bir saldırı olduğuna dair bir gösterge bulunmuyor. Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan askeri eylemler içinde olduğuna dair gösterge de yok. İlk analizimiz olayın Ukrayna'dan Rusya'nın seyir füzesi saldırısına karşı ateşlenen Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füzeden kaynaklandığını gösteriyor. Ama şunu açıkça söylemeliyim; bu, Ukrayna'nın hatası değil."

Rusya ile temasa dair bilgi vermedi

Rusya ile NATO arasında dün gece bir temas veya iletişim olup olmadığı sorusu üzerine Stoltenberg, iki taraf arasında iletişim imkanları bulunduğunu ancak son 24 saat içinde ne tür temas olduğu hakkında bilgi veremeyeceğini aktardı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve ABD Başkanı Joe Biden ile dün gece görüşmeler yaptığını aktaran Stoltenberg, NATO'nun teyakkuzda olmaya devam edeceğini belirtti.

Bölgede bir Rus füzesi tespit edilip edilmediği sorulan Stoltenberg, soruşturmanın devam ettiğini, detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun birlik içinde olduğunu, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini dile getirdi.

"NATO müttefiklerine karşı bir tehlike her zaman var"

"Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg,

"NATO bizim ittifakımızın doğu sınırlarındaki varlığını tahkim etmiştir ve etmeye devam edecektir. Biz hem karada hem havada güçlerimizi artırıyoruz. Genel tabloyu görebilecek şekilde NATO müttefiklerinin Ukrayna ile olan sınırlarını izlemeye devam ediyoruz." dedi.

"Hali hazırda bu olayın kasıtlı bir olay herhangi bir belirti yok ve Rusya'nın da NATO'ya karşı herhangi bir saldırı düzenleyeceğine dair de bir gösterge yok. NATO müttefiklerine karşı bir tehlike her zaman var, varlığımızı da artıracağız. Hava savunma kabiliyetlerimizi de artırıyoruz." açıklamalarını yaptı.

"Doğu sınırındaki NATO kuvvetleri dün akşamki saldırıda hava savunma sistemlerini aktif etti mi?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg,

"Bizim sistemlerimiz 7/24 aktif. Kara temelli sistemlerimiz, donanma temelli sistemlerimiz var. Bunun yanında tabii ki odaklandığımız; ittifakın doğu kısmında varlığımızı arttırdık. Şu anda soruşturma devam ediyor, henüz bu ayrıntıları sizinle paylaşmam doğru olmaz. Bu olay kuvvetle muhtemel Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinden kaynaklanıyor, Rusya'nın bilerek bu saldırıyı yaptığına dair bir gösterge yok." dedi.

"NATO ve NATO müttefikleri Ukrayna'yı destekliyor.''

Stoltenberg, "NATO ve NATO müttefikleri Ukrayna'yı destekliyor. Ukrayna kendisini Rusya'nın başlattığı savaşa karşı korumakta. Bizim hava savunma sistemlerimiz 24 saat gelebilecek tüm saldırılara karşı bizi korumakta. Dün akşam bunu da ortaya koyduk, ortada herhangi bir bilinçli saldırı yok." dedi.