NATO menüsündeki Rus salatasının ismi değiştirildi

İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen NATO zirvesindeki restoran menüsünün en üstünde yer alan ‘Rus salatası’ tepkiyle karşılandı.

Liderler Zirvesi'nin üçüncü gününde salatanın ismi Rus salatasından geleneksel salataya dönüştürüldü.

NATO'yu karıştıran salata

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine bir güvenlik tehdidi olarak tanımlanmasının ardından, NATO zirvesinde sunulan menünün başında ‘Rus salatası'nın yer alması şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Gazeteci Inaki López, İspanyol medya kuruluşu La Sexta’ya “NATO zirvesinde Rus salatası mı? Yemeğin seçimine biraz şaşırdım,” yorumunu yapmıştı.

Tartışmalı ismine rağmen salatanın birkaç saat içinde tükendiği açıklanmıştı.

Yemek menüsüne diplomatik dokunuşlar

Salı akşamı Madrid'in merkezindeki Barok Santa Cruz Sarayı'nda düzenlenen ziyafete katılan savunma ve dışişleri bakanlarına sunulan menüye de diplomatik dokunuşlar yapıldı.

Netflix dizisi ‘Chef's Table'da’ yer alan İspanyol şef Jose Andres koordine ettiği yemekte, İspanya’ya özgü klasik tapa'yı servis etti. Ancak tapaya ‘domatesli köfte’ ekleyerek, İspanya’nın geleneksel yemeğini ‘Ukrayna salatası’ olarak yorumladı.