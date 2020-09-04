NATO Genel Sekreteri'nden açıklama

"NATO'nun burada yapmaya çalıştığı şey gerginliği azaltmak." diye konuşan Stoltenberg, "Şu an mekanizmaları derinden inceliyoruz. Bizim de birçok gemimiz şu anda Akdeniz'de. Gerilim nasıl azaltabileceğini tartışıyoruz. Kesin bir karar verilmedi ama konuşmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NATO'NUN GİRİŞİMİYLE İLGİLİ ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO'nun girişimiyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

Türkiye ve Yunanistan iki NATO üyesi ülke. Yani müttefik esasen sözde. NATO'nun da böyle bir girişimde bulunması gayet doğal.

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri bir girişimde bulundu. Bazı tekliflerde bulundu.

Bir çatışmanın yaşanmaması için teknik düzeyde Yunanistan ve Türkiye'nin içinde olduğu görüşmelerin başlaması konusunda görüşümüzü sordu. 'Biz her zaman görüşmeden yanayız' dedik.

NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a görüşünü sordu. Yunanistan 'olur' dedi. Olur dedikten sonra NATO açıklama yaptı.

Fakat biz şaşırmadık. Maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. NATO Genel Sekreteri yalan söylemedi. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi.

Yunanistan diplomasiden yana olmağını, AB'nin desteğiyle de, bu desteğin koşulsuz olduğunu düşünüyorduk, o biraz değişti son zamanlarda.

NATO'yu yalanlaması gerçekten ibretliktir. Önce olur verdi sonra bu olur'u vermediğini söyledi.