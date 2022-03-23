NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya'ya nükleer saldırı uyarısı

Stoltenberg, yarın düzenlenecek zirve toplantısından önce NATO ana karargahında yaptığı basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasının geniş kapsamlı sonuçları olacağını söyledi.

Rusya'ya "nükleer savaşı kazanamazsın" mesajı veren Stoltenberg, nükleer silah kullanılmasının da savaşın doğasını değiştireceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun savaşın Ukrayna sınırlarının ötesine sıçramamasını sağlama sorumluluğu olduğunu kaydetti.

NATO'nun uçuşa yasak bölge ilan edilmesine karşı olduğunun altını çizen Stoltenberg, bunun NATO ile geniş kapsamlı bir savaşa yol açacağına işaret etti.

Yarınki zirvede Çin'in Ukrayna krizindeki rolüne değinileceğini de belirten Stoltenberg, müttefiklerin, "Çin'in, işgal için Rusya'ya maddi destek sağlayabileceğinden" endişe duyduklarını dile getirdi.

Stoltenberg, Moldova, Gürcistan ve Bosna-Hersek'e destek sözü verdi.