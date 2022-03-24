NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından konuştu

Stoltenberg, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna halkının, bağımsızlıkları ve gelecekleri için savaştığını vurgulayan Stoltenberg, "Biz onların yanındayız." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO liderlerinin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını dile getirerek, "Rusya'ya eşi görülmemiş maliyetler yüklemeye devam edeceğiz, müttefiklerin caydırıcılığını ve savunmasını güçlendireceğiz." diye konuştu.

Zirvede Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da 4 yeni NATO savaş grubunun konuşlandırılması kararı alındığını aktaran Stoltenberg, böylelikle Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar NATO'nun çok uluslu savaş grubu sayısının 8'e çıkarıldığını bildirdi.

Stoltenberg, Avrupa'da ABD'nin NATO'yu desteklemek için 100 bin askeri olduğunu belirterek, Avrupalı müttefiklerin de çoğunluğu NATO'nun doğu kanadında olmak üzere 40 bin askerinin olduğu bilgisini paylaştı.

- Karada, denizde ve havada daha güçlü NATO vurgusu

Stoltenberg, NATO'nun yeni bir güvenlik gerçeği ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, karada özellikle ittifakın doğu kanadında daha fazla ekipman ve malzemeyle NATO'nun varlığını güçlendireceğini dile getirdi.

Havada ise daha fazla jeti konuşlandıracaklarını ve entegre savunma füzelerini güçlendireceklerini anlatan Stoltenberg, denizde ise denizaltıları artıracaklarını ve kalıcı bazda ve ciddi anlamda savaş gemilerine sahip olacaklarını ifade etti.

Stoltenberg, NATO'nun siber savunmasını ve ittifakın ortak savunmasını güçlendireceklerini belirtti.

- "Ukrayna'ya daha fazla destek vereceğiz"

"Bugün müttefik ülke liderleri, Ukrayna'ya daha fazla destek verme konusunda anlaştı." diyen Stoltenberg, Ukrayna'nın temel hakkı olan kendini savunma hakkına yardım edeceklerini vurguladı.

Stoltenberg, müttefiklerin ayrıca Ukrayna'yı önemli askeri malzemelerle donattığını aktararak, bunlara "etkisi oldukça kanıtlanmış" tanksavar ve hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarının dahil olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya önemli miktarda mali ve insani yardım sağlayacaklarını belirten Stoltenberg, "Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık." diye konuştu.

- Çin'e "Rusya'ya destek vermeyin" çağrısı

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın daha fazla tırmanmaması için sorumlulukları olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü bu daha tehlikeli ve daha yıkıcı olur. Müttefikler, Rus tehditleri ve müdahaleleri nedeniyle risk altındaki diğer ortaklara desteğimizi artırmamız gerektiği konusunda anlaştılar. Bunlara Gürcistan ve Bosna Hersek de dahil."

Stoltenberg, zirvede, Pekin'in krizdeki rolüne de değindiklerini vurgulayarak, "Bugün, müttefik liderler, Çin'i Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten kaçınmaya çağırdı. Çin, Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamamalıdır. Bunun yerine Pekin, acil ve barışçıl bir çözümü teşvik için Rusya üzerindeki önemli etkisini kullanmalıdır." dedi.

- Kimyasal silah uyarısı

"Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş kapsamlı sonuçları olacaktır ve elbette çok tehlikeli olacaktır." diyen Stoltenberg, "Rusya'nın kendi muhalefetine karşı kimyasal maddeler kullandığını, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmasını desteklediğini ve kolaylaştırdığını bildiklerini" söyleyerek, savaşı bir an önce bitirmenin önemine işaret etti.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık. Bu, tespit, ekipman koruma ve tıbbi desteğin yanı sıra özelleştirme ve süreç yönetimi eğitimini içerebilir. Ayrıca müttefiklerin kimyasal, biyolojik ve nükleer olaylara karşı hazırlıklarını da geliştiriyoruz."

- "Çatışmanın NATO müttefikleri ve Rusya'yı da içeren bir savaşa dönüşmesini engellememiz lazım"

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya önemli destek sağladığının altını çizerek, Ukrayna'ya sağlanan sistemlere ilişkin operasyonel nedenlerle ayrıntıya girmeyeceğini belirtti.

NATO müttefikleri ile Ukrayna arasında yakın temas olduğuna değinen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Ancak şunu söyleyebilirim ki; müttefikler, Ukrayna'yı silahlarla desteklemek için ellerinden geleni yapıyor. Aynı zamanda bu çatışmanın Avrupa'da sadece Ukrayna ve Rusya'yı değil, NATO müttefikleri ve Rusya'yı da içeren, daha tehlikeli ve daha yıkıcı olacak tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini önleme sorumluluğumuz var."