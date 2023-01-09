NASA'ya ait James Webb Teleskobu'nun en çarpıcı görüntüleri

"Yaratılış Sütunlarına daha derin bakış"

James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen ve "Pillars of Creation" (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu görüntüledi. Dünya'dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızı'ndaki Kartal Bulutsusu'ndaki yoğun hidrojen ve toz bulutunu James Webb Uzay Teleskobu gözlemledi. İlk kez 1995 yılında NASA'nın Hubble Teleskobu tarafından çekilen görüntülerle adını duyuran, yoğun gaz ve toz bulutları içinde yeni yıldızların oluştuğu ikonik Yaratılış Sütunlarının oldukça ayrıntılı bir görüntüsünü yakalandı.