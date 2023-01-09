NASA'ya ait James Webb Teleskobu'nun en çarpıcı görüntüleri
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu'nun uzaydan çektiği nefes kesici görüntüler, insanlığı büyülemeye devam ediyor. İşte uzay keşiflerinde yeni bir çağ açacağı düşünülen James Webb Uzay Teleskobu'nun şimdiye kadar çektiği en çarpıcı fotoğrafları!
Çıplak gözle gördüklerimiz, teleskobun yakaladıklarını asla göremezdi: ışık ve uzayda yolculuk yapan Webb, evrenin kökenlerini görebiliyor ki bu da zihnimizin anlamakta zorlanacağı bir durum.
"Yaratılış Sütunlarına daha derin bakış"
James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen ve "Pillars of Creation" (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu görüntüledi. Dünya'dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızı'ndaki Kartal Bulutsusu'ndaki yoğun hidrojen ve toz bulutunu James Webb Uzay Teleskobu gözlemledi. İlk kez 1995 yılında NASA'nın Hubble Teleskobu tarafından çekilen görüntülerle adını duyuran, yoğun gaz ve toz bulutları içinde yeni yıldızların oluştuğu ikonik Yaratılış Sütunlarının oldukça ayrıntılı bir görüntüsünü yakalandı.
Üç boyutlu sütunlar, kaya oluşumlarına benzese de çok daha geçirgen oldukları anlaşılıyor. Sütunlar, yakın kızılötesi ışıkta zaman zaman yarı saydam görünen soğuk yıldızlararası gaz ve tozdan oluşuyor.
1995 ve 2014'te çekilen görüntülerin üzerine inşa edilen Yaratılış Sütunları'nın yeni görüntüsü, gaz ve toz miktarlarının yanı sıra yeni oluşan yıldızların kesin sayılarını belirleyerek araştırmacıların yıldız oluşum modellerini yenilemelerine yardımcı olacak.