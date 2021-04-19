NASA'nın Mars'taki helikopteri başarıyla uçtu
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta uçurulan helikopterin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Perseverance görevi kapsamında geçtiğimiz hafta Mars’ta minyatür bir helikopter uçurmayı planlıyordu.
Teknik sorunlar nedeniyle ertelenen denemede, küçük helikopter Ingenuity’nin bugün uçuruldu.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta uçurulan helikopterin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirilmişti.
Uçuş Türkiye saatine göre 10.30’da gerçekleşirken uçuşun başarılı geçip geçmediğine dair verilerin denemenin gerçekleşmesinin üzerinden yaklaşık 3 saat sonra NASA’ya ulaşmasının beklendiği açıklanmıştı.
Test uçuşunun, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçe3kleştiği bildirilirken Ingenuity proje yöneticisi MiMi Aung, "Ekibimizin beklediği an neredeyse geldi" demişti.
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