NASA'nın Mars'taki aracı emekli oluyor!

NASA'nın Mars'taki emektar uzay aracı InSight, emekliye ayrılmaya hazırlanırken Twitter’dan bir fotoğraf paylaşıldı.

Bir süredir Kızıl Gezegen’in tozlu ortamıyla mücadele eden InSight, yakın zamanda ıskartaya çıkartılacak.

Mars'ın rüzgarlı ve tozlu ortamı, Güneş enerjisiyle çalışan uzay aracının panellerinin kirlenmesine ve ışıktan yeterince yararlanamamasına neden oluyor.

NASA, bu yüzden aracın operasyonlarını bu yaz sonunda sona erdirmeyi planlıyordu.

Uzay aracının bakış açısından yazılan paylaşım şu şekilde:

’’Enerjim çok düşük. Bu görev gönderileceğim son görev olabilir. Benim için üzülmeyin. Buradaki günlerim hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem konuşacağım ama yakında aranızdan ayrılacağım. Teşekkür ederim.’’

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ