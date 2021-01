NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı

Bu haritadaki bilgilere göre; Türkiye'deki kuraklık tehdidi sadece barajlar için değil, yer altı sularını da etkiliyor. NASA'nın paylaştığı bilgilere göre; Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında.

Geride bıraktığımız 2020'nin son aylarında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı. Yağış oranlarındaki düşüş baraj seviyelerini etkilemiş durumda. Son günlerde görülen etkili kar yağışının baraj seviyelerini artırması beklense de NASA'nın açıklamasına göre Türkiye'deki kuraklık sorunu ciddi bir seviyede.

TÜRKİYE'DEKİ YERALTI SULARI DA NORMAL SEVİYESİNİN ALTINDA

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlanan bir harita, Türkiye'deki kuraklık tehdidinin sadece barajlar için değil, aynı zamanda yer altı sularında da olduğunu gösterdi. Yayınlanan haritaya göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında. Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandığı haritaya göre; karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

Multiple seasons of below-average rainfall have affected #Turkey's drinking water supplies and groundwater reservoirs. @NASA 's GRACE-FO satellite measurements show the country's shallow groundwater storage and root zone soil moisture. https://t.co/woX1ULeCfs pic.twitter.com/J6fdiBmCed