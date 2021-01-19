NASA'dan Türkiye'ye kuraklık uyarısı

Bu haritadaki bilgilere göre; Türkiye'deki kuraklık tehdidi sadece barajlar için değil, yer altı sularını da etkiliyor. NASA'nın paylaştığı bilgilere göre; Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında.

Geride bıraktığımız 2020'nin son aylarında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı. Yağış oranlarındaki düşüş baraj seviyelerini etkilemiş durumda. Son günlerde görülen etkili kar yağışının baraj seviyelerini artırması beklense de NASA'nın açıklamasına göre Türkiye'deki kuraklık sorunu ciddi bir seviyede.

TÜRKİYE'DEKİ YERALTI SULARI DA NORMAL SEVİYESİNİN ALTINDA

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlanan bir harita, Türkiye'deki kuraklık tehdidinin sadece barajlar için değil, aynı zamanda yer altı sularında da olduğunu gösterdi. Yayınlanan haritaya göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında. Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandığı haritaya göre; karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

Multiple seasons of below-average rainfall have affected #Turkey's drinking water supplies and groundwater reservoirs. @NASA 's GRACE-FO satellite measurements show the country's shallow groundwater storage and root zone soil moisture. https://t.co/woX1ULeCfs pic.twitter.com/J6fdiBmCed — NASA Earth (@NASAEarth) January 18, 2021

YER ALTI SULARININ ÖNEMİ

Yer altı suları, sulama ve içme suyu konusunda oldukça önemli bir yer tutuyor ve kurak dönemlerde akarsulara güç veriyor. Tekrar dolması aylar süren yer altı sularının yenilenmesi, yavaş ve sürekli bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

YAĞIŞLAR ARTSA DA KURAKLIK CİDDİ TEHLİKE

Son yağışlarla birlikte ülkenin en kalabalık şehri İstanbul'daki barajların doluluk oranı nispeten tekrar artışa geçse de yağış oranlarındaki düşüş, tehlikenin halen geçmediğinin bir kanıtı niteliğinde.

DİKKAT ÇEKEN KONYA ÖRNEĞİ

NASA'nın paylaştığı bilgiye göre; Temmuz-Aralık 2020 arasında Konya Ovası'ndaki yağış miktarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 38 daha düşük gerçekleşti.