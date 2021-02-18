NASA'dan 'Salda Gölü' paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek

NASA, Mars'taki Jezero Krateri üzerinde incelemeler yapacak ve yaşam izi arayacak uzay aracı Perseverance'ın fırlatılması için geri sayımın başladığını duyurarak, Salda Gölü'nün uzaydan görüntüsünü ve gölde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

"NASA Earth" adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda Salda Gölü ve Jezero Krateri'nin fotoğrafları yan yana yer aldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Mars'a geri sayım başladı! Perseverance'ın Jezero Krateri'ne sadece bir gün sonra temas edeceğine inanmak öyle zor ki. Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var."

Araştırma sonuçları yayımlandı

NASA'nın web sitesinde ise uzmanların Salda Gölü'nde yaptığı araştırmaya dair sonuçlar yayımlandı.

Salda Gölü'nden sualtı mikrobiyalitleri, eski mikrobiyalitlerin açıkta kalan adası, alüvyon yelpazesi, eski ve yeni mikrobiyalitler, tortul yüzeyleri gibi birçok fotoğrafa da yer verildi.

Salda'nın Jezero Krateri'yle benzerliğine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün, Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olduğunu düşünmeyebilirsiniz ancak iki havza benzer mineraloji ve jeoloji içeriyor. Aslında, Salda Gölü, bir zamanlar bir göle sahip olduğu düşünülen Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve deltalar içeren, dünyadaki bilinen tek göldür."

Purdue Üniversitesi'nde gezegen bilimci ve Perseverance bilim ekibinin üyesi olan Briony Horgan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları, kıyı şeritlerini ve çevresini incelemek için 2019 yazında Salda Gölü'ne gitmişti.