NASA, UFO'lar hakkında açıklama yapacak!

CNN'in son dakika olarak geçtiği haberine göre, NASA bugün gerçekleştireceği toplantıda UFO'lar hakkında önemli bir açıklama yapacak.

Son dönemlerde tespit edilemeyen gök cisimleri birçok farklı ülkenin hava kuvvetlerince raporlanmaya başlamıştı.

ABD ordusu, tanımlanamayan bir gök cismi düşürdü

Şubat ayında, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçmişti.

NORAD'ın, ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirmişti.