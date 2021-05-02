NASA, SpaceX ile gerçekleştirilen 2,89 milyar dolarlık Ay misyonu anlaşmasını askıya aldı

NASA, uzun bir aradan sonra 2024 yılında yeni insanlı ay görevini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Artemis olarak adlandırılan bu yeni görev ile iki NASA astronotu Ay'a ayak basacak ve Ay yüzeyinde çeşitli araştırmalar gerçekleştirilecek. Ancak bu görev için önlerinde büyük bir engel mevcut; astronotları Ay'a taşıyacak uzay aracı eksikliği.

NASA, astronotlarını uzaya taşırken bir süredir SpaceX, Blue Origin gibi özel uzay taşımacılığı şirketleri ile çalışıyor. Hatta NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na da bir süredir SpaceX taşıyor ve Artemis misyonunda da benzer bir süreç işleyecek. Bu konuda üç şirketin dahil olduğu bir süreç sonrası NASA, SpaceX ile çalışma kararı aldıklarını açıklamıştı. Ancak gelen son haberler SpaceX'i ve Elon Musk'ı üzecek cinsten oldu. NASA, Blue Origin ve Dynetics'in itirazları üzerine anlaşmayı askıya aldıklarını açıkladı.

SpaceX'e çalışmaları durdurması söylendi:

NASA, Hükümet Sorumluluk Bürosu'na Blue Origin tarafından yapılan ve ardından Dynetics tarafından da desteklenen itirazlar sonrası, sürecin yeniden değerlendirilmesi için anlaşmayı askıya aldığını belirtti. Hükümet Sorumluluk Bürosu'nun 4 Ağustos'a kadar konu hakkında bir karara varması bekleniyor. NASA'nın SpaceX'ten bu süreç boyunca projeye yönelik herhangi bir çalışma yapmamasını istediği belirtiliyor.

Blue Origin, SpaceX'i uzay araştırmaları konusunda tekelleşmek ile suçluyor. Şirketler arasındaki bu ticari sürtüşmeler, uzay çalışmalarındaki gelişmeleri de olumsuz etkiliyor. SpaceX'in karar alınana kadar neredeyse 4 ay boyunca uzay aracı üzerinde çalışmalar yapamayacak olması da bunun kanıtı. Ancak tabii ki işin ucunda 2,86 milyar dolarlık bir anlaşma olduğunu düşünürsek, Blue Origin'in şansını denemesine anlam vermek de kolaylaşıyor.

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