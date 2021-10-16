NASA, Lucy ile 12 yıl boyunca Güneş'te araştırma yapacak

Lucy'nin, gaz devi Jüpiter’in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini incelemek üzere gezegenin yörüngesinde görev yapması bekleniyor. Lucy'nin incelemesi beklenen fosillerin Güneş Sistemi'nin erken evrimi hakkında önemli ipuçları barındırdığına inanılıyor. Bu süre içinde Lucy uzay aracı, yedi Truva asteroidini ziyaret edecek.

Bugün Türkiye saatiyle 12.30’da Atlas V roketiyle yapılması planlanan fırlatma, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirilecek. NASA, 12 yıllık misyon için 12 yılda 981 milyon dolar bütçe ayırdı.

Lucy misyonuna liderlik eden Hal Levison, Truva asteroitlerinin dev gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve Güneş Sistemi’nin nasıl geliştiğini anlamaya yardımcı olacağını söyledi.

NASA'dan yapılan açılamada, Lucy'nin, Trojan Asteroitlerini incelemek üzere gönderilen ilk uzay görevi olacağı ifade edildi. Açıklamada, Trojanlar, Güneş'ten Jüpiter ile aynı uzaklıkta, gaz devi Jüpiter'in önünde ve arkasında Güneşin yörüngesinde dönen dış Güneş Sistemi asteroitleridir. Gaz devi normalde çevresindeki tüm asteroitleri dağıtacak kadar büyüktür, ancak Güneş ve Jüpiter'in birleşik çekimsel etkileri nedeniyle, bu Trojan asteroitleri sabit yörüngelerde (Lagrange Noktaları olarak bilinen yerin etrafında) milyarlarca yıldır kapana kısılmışlardır. Bu Trojanlar, erken Güneş Sistemimizin kalıntılarının benzersiz, daha önce hiç keşfedilmemiş bir örneğini sağlar denildi. Ayrıca, bu asteroitlerin, güneş sisteminin tarihini deşifre etmek adına hayati ipuçları taşıdığı belirtildi.

LUCY GÖREVİ ADINI NERDEN ALIYOR?

NASA'nın bu misyonu, adını Afrika'da ünlü bir primat fosili olan Lucy'den aldı. NASA yetkilileri, uzay aracının Güneş Sistemi’nin doğuşuna dair önemli bilgiler vereceğini tahmin ediyor.

12 yıl sürecek görevin adını, Donald Johanson ve Tom Gray tarafından 24 Kasım 1974'te Etiyopya'da bulunan erken bir insansı fosilleşmiş iskeletinden aldığı ifade edilirken, söz konusu iskeletin de ismini The Beatlesın ünlü Lucy in the Sky With Diamonds şarkısından aldığı belirtildi. Açıklamada, Lucy fosilinin insanlığa dair benzersiz bilgiler sağlaması gibi Lucy görevinin de gezegenlerin kökeni ve Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkındaki bilgileri kökten değiştirmeyi vaat ettiği ifade edildi.