NASA, Hubble Uzay Teleskobu gözlemlerini durdurdu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bilim aygıtlarını kontrol eden 1980'lerden kalma bir bilgisayarın, bellek kartındaki muhtemel kötüleşme nedeniyle pazar gününden beri kapalı tutulduğunu açıkladı.

Söz konusu bilgisayarın denemelere rağmen çalışmaması üzerine yedek bellek karta geçiş için uğraşıldığı vurgulanan açıklamada, başarılı olunursa teleskobun önce bir gün boyunca test edileceği, ardından bilim aygıtlarının açılarak gözlemlere devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, şu an için teleskop üzerinde bulunan kamera ve diğer enstrümanların güvenli modda bekletildiğinin altı çizildi.

1990'dan beri uzay gözlemleri

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, uzaya fırlatıldığı 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Artık emekliye ayrılması beklenen Hubble’ın yerine NASA’nın, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ile geliştirdiği yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu kasımda dünyanın yaklaşık bir buçuk milyon kilometre uzağındaki bir noktaya fırlatması planlanıyor.